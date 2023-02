Turismo, il 2022 anno record per il Vco

Annus mirabilis il 2022 per il turismo Piemontese e per il Vco. Dopo gli ottimi dati diffusi dalla Regione sono stati resi noti i numeri dell'Osservatorio Turistico della Provincia che rilevano come siano stati quasi un milione (949.294) i turisti arrivati nel territorio del Distretto dei Laghi, segnando un più 10% rispetto al periodo pre-covid del 2019 e un incremento del 62,5% rispetto al 2021.

I pernottamenti hanno registrato quasi il 14 per cento in più rispetto all’ultimo anno pre pandemia, se nel 2019 erano stati poco meno di 3 milioni, nel 2022 sono stati quasi 3,4 milioni nel Vco e la bellezza di 4,7 milioni nel territorio del Distretto.