Rotary Club: mille euro a favore della Lilt Vco

Rotary club Pallanza Stresa prosegue con convinzione il cammino in sostegno ai bisogni del territorio contribuendo con un assegno di mille euro a favore della Lilt Vco, lega italiana lotta ai tumori, sezione territoriale.

A ritirare la donazione, nel corso della serata conviviale rotariana presso l’hotel Corona di Domodossola, Francesco Pesce, presidente dell’associazione. Pesce porta avanti con orgoglio il testimone lasciatogli dal padre Roberto, fondatore della Lilt Vco. Una realtà che sostiene gli ammalati oncologici del nostro territorio e le loro famiglie da venticinque anni, puntando sulla prevenzione e sulla diffusione dell’importanza di un sano stile di vita, iniziando la divulgazione già dalle scuole di modo che i giovani si rendano consapevoli di ciò che possono fare per mantenersi in buona salute.

«Pur non essendo un territorio vasto – ha evidenziato il presidente Pesce – siamo attenzionati a livello nazionale perché la nostra è, purtroppo, una zona ad alto rischio ambientale ed ha un’incidenza importante ad esempio per i tumori della pelle». La donazione del Rotary Club Pallanza Stresa verrà utilizzata proprio a sostegno della campagna di prevenzione di questo tipo di tumori, al via proprio in questi mesi.

Molteplici le attività della piccola associazione porta avanti grazie alla determinazione dei suoi volontari, che organizzano e gestiscono in prima persona campagne sia a livello locale che nazionale. L’attenzione e l’aiuto al malato ed alla sua famiglia sono al centro delle loro preziose attività, dal trasporto in sicurezza, al sostegno psicologico, dal materiale divulgativo alle visite mediche.

Nel corso della serata è stato inoltre presentato, dal socio Andrea Marino, anche lo spettacolo di Arcademia 'Sì, (forse) lo voglio)', una commedia musicale che verrà messa in scena nella serata del 26 marzo presso il teatro La Fabbrica di Villadossola. Parte dei proventi della serata verranno donati da Arcademia al Club Rotary Pallanza Stresa affinché possa sostenere il progetto di don Marco Piola Negri che prevede la riqualificazione del parco giochi in prossimità della chiesa parrocchiale SS Stefano ed Antonio Abate di Crevoladossola. Parco realizzato trent’anni fa ed intitolato ad Alessandro Bellomo, un bambino di sette anni morto in un incidente stradale mentre giocava sulle strade della piccola cittadina.