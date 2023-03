A Domo una manifestazione di solidarietà alla lotta delle donne iraniane

L'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, è un momento importante per riflettere sui progressi raggiunti nella lotta per i diritti delle donne e sulle sfide ancora da affrontare. In questo contesto, la manifestazione organizzata da Anpi, Cgil, Auser, Terra Donna e Albatros per sostenere la battaglia, non solo delle donne iraniane, ma anche dei tanti uomini e ragazzi che da mesi manifestano contro il regime, assume un significato particolarmente importante.

Come noto, l'Iran è uno dei Paesi in cui le donne devono affrontare molte limitazioni e discriminazioni, a partire dall'obbligo di indossare il velo in pubblico fino all'impossibilità di accedere a determinati posti di lavoro o di ottenere la custodia dei figli in caso di separazione. Inoltre, le donne che osano sfidare le norme imposte dal regime rischiano gravi conseguenze, tra cui l'arresto, la tortura e la morte.

Nonostante ciò, molte donne e giovani iraniani stanno lottando con coraggio e determinazione per ottenere i propri diritti, spesso mettendo a rischio la propria vita. La manifestazione del 8 marzo in piazza Mercato si propone di sostenere questa lotta e di far sentire la propria voce in solidarietà con le donne iraniane.

L'evento si configurerà come un presidio, con lo slogan "donna, vita, libertà", che riprende quello dei manifestanti iraniani. Il presidio sarà un momento di riflessione, ma anche di impegno e di protesta contro le discriminazioni di cui sono vittime le donne in Iran e in tutto il mondo.

In caso di pioggia, l'evento si terrà sotto i portici del teatro Galletti.