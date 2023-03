Croce Rossa, raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà

Anche la Croce Rossa di Domodossola, in collaborazione con alcuni gruppi di Alpini del territorio, scende in campo sabato 11 marzo per una raccolta alimentare destinata alle famiglie in difficoltà economica.

La sezione domese, che aderisce all'iniziativa della Cri regionale e di Nova Coop, sarà presente con i propri volontari dalle ore 9 alle ore 18. I punti vendita interessati all’iniziativa sono la Coop di via Cassino 10 a Domodossola, la Coop di via Campo Sportivo 1 a Villadossola e l'Ipercoop di via Garibaldi 4 a Crevoladossola.

“Esprimiamo gratitudine fin d’ora -così la presidente della Cri domese Giulia Margaroli- per la solidarietà che vorrete dimostrare. Ringraziamo tutti coloro che vorranno collaborare alla buona riuscita dell’iniziativa e in particolar modo il Presidente dell’Ana di Domodossola, Cavalier Giovanni Grossi, gli Alpini dei Gruppi di Caddo, Masera, Preglia e Trontano e tutti i Volontari di Croce Rossa”.

In Piemonte i punti vendita coinvolti sono 61 e saranno impegnati circa 400 volontari. Si potranno donare alimenti e beni non deperibili quali pasta secca, pelati, sughi, farina, riso, prodotti in scatola, zucchero, latte a lunga conservazione, prodotti per l’infanzia, olio, biscotti e molto altro. Indicazione dei prodotti specifici saranno esposti presso ogni punto vendita, assieme alla locandina dell’evento.

“Con Nova Coop -afferma Vittorio Ferrero, presidente del Comitato Regionale- stringiamo una collaborazione importante, grazie alla quale molti Comitati CRI piemontesi potranno supportare con ancora più risorse le tante famiglie che vengono supportate con i generi alimentari, con l’ascolto e il sorriso delle volontarie e dei volontari della Croce Rossa. Ci auspichiamo un grande coinvolgimento da parte dei cittadini”.