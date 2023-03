Pomeriggi in concerto, il 12 marzo esibizione del Quartetto Erinni

Secondo appuntamento della rassegna 'Pomeriggi in Concerto 2023', organizzata dalla Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario in collaborazione con l’Istituto della Carità dei Padri Rosminiani

Domenica 12 marzo nell’aula magna del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola, il Quartetto Erinni eseguirà di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) il Quartetto no. 4 in do maggiore K 157, di Anton Webern (1883-1945) il Langsamer Satz e di Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) il Quartetto no. 6 in fa minore Op. 80.

L'ensemble musicale è composto da Cristina Ballarini, violino, Ilaria Salsa, violino, Silvia Rossi, viola e Isabella Maria Veggiotti, violoncello. Inizio alle ore 18.

Il Quartetto Erinni nasce a settembre 2019 dalla volontà di quattro amiche di fare musica insieme e svolge un’intensa attività concertistica ricca di esperienze solistiche, di musica da camera e di ensemble orchestrali, anche come prime parti. Attualmente studiano come quartetto presso la “Fondazione Accademia Perosi” con O. Wille e J. Kuss. Hanno inoltre avuto l’occasione di studiare con K. Zlotnikov e K. Sugimura.