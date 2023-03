Pro Loco, in cantiere diverse nuove iniziative

La Pro Loco di Domodossola, che si è presentata con un nuovo direttivo nell'ottobre scorso, ora ha anche la disponibilità di una sede in piazza Rovereto. Si tratta di un locale che si trova al primo piano di palazzo Mellerio che l'associazione ha ricevuto in comodato d'uso gratuito dal Comune fino al 2028.

L'associazione locale di promozione del territorio domese dopo aver organizzato con successo i mercatini di Natale in collaborazione con il Comune, e aver collaborato recentemente con le associazioni culturali Insieme in Musica e Arte Exe nella rassegna Musica in testa, ora si appresta ad organizzare nuove iniziative. “Abbiamo in cantiere celebrazioni per il 150° anniversario della morte del benefattore Gian Giacomo Galletti. Poi intendiamo collaborare con la parrocchia e il Comune – spiega la presidente Vanda Cecchetti - nell'organizzazione della festa patronale. Inoltre stiamo pensando all'organizzazione di eventi per il ventennale del riconoscimento Unesco al Sacro Monte Calvario come patrimonio dell'Umanità. In estate intendiamo riprendere l'iniziativa Cinema sotto le stelle e in inverno ci sarà il consueto appuntamento con i Mercatini di Natale”.

L'amministrazione aveva dato anche al direttivo della precedente gestione la sede in comodato d'uso gratuito, prosegue quindi la collaborazione anche con questa nuova gestione dell'associazione che contribuisce con il Comune allo sviluppo turistico della città.

“Con la disponibilità della sede intendiamo intensificare l'attività di tesseramento. La tessera costa 10 euro. È sempre possibile sottoscriverla anche presso l'ufficio turistico” conclude Cecchetti.