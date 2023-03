Bannio Anzino: arrestato un 54enne per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale

I carabinieri della Stazione di Bannio Anzino hanno arrestato in flagranza di reato, un uomo 54enne, residente in zona, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. E’ oramai sera, quando nella giornata di ieri, al numero unico di emergenza 112 giunge la richiesta di aiuto di una donna che riferisce di essere stata picchiata dal convivente, già noto alle forze dell’ordine per una lunga lista di precedenti. Immediato l’intervento della pattuglia della Stazione di Bannio Anzino, competente territorialmente.

Al loro arrivo l’uomo si trovava sul pianerottolo dell’abitazione in preda all’ira. Infatti alla vista dei militari, ha prima iniziato a denudarsi, passando poi ad insulti cercando infine di aggredirli fisicamente.

Solo la prontezza di riflessi dei militari ha permesso di evitare il peggio, infatti l’uomo è stato subito bloccato ed immobilizzato. Una volta reso inoffensivo i Carabinieri hanno potuto prestare i primi soccorsi alla donna, e raccogliere tutta una serie di episodi di violenza che si sono succeduti nell’ultimo periodo. Il convivente è stato invece dichiarato in arresto e, dopo le formalità di rito è stato tradotto nel carcere di Verbania, dove verrà interrogato dal Giudice nei prossimi giorni.