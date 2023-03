''C'è già un tavolo qualificato di lavoro sul problema del lupo''

"Riteniamo il che tavolo deputato all'argomento lupo sia quello costituito dai due Parchi, la Provincia, l'ASL, i Carabinieri Forestali, le Associazioni Ambientaliste, i Rappresentanti degli Allevatori e le Unioni Montane. In tale consesso sono stati ad oggi vissuti incontri e confronti ed è in previsione la convocazione di un tavolo nella prima metà di marzo: si ipotizzava un primo incontro istituzionale e un secondo allargato agli altri". E’ quanto scriveva giorni fa Luigi Spadone, presidente del Parco Valgrande agli allevatori che avevano indetto la riunione a Cambiasca per parlare del sempre più pressante problema lupo nel Vco.

Spadone aveva annunciato che per un impegno a Roma non ci sarebbe stato ma ha voluto spiegare la posizione del parco nella sua lettera.

"Non sarebbe corretto bi-passare i componenti il tavolo per il lavoro fatto fino ad oggi – scrive - ed è unicamente in tale sede che si può pensare di costruire una proposta o una richiesta che possa trovare riscontro sulla base delle condizioni date dalla vigente normativa. La presente non per sfuggire l'argomento ma per il doveroso rispetto che il Tavolo grandi predatori provinciale merita. Nessun problema a che un vostro rappresentante, se lo ritiene, possa essere invitato a farne parte così da aggiungere una ulteriore voce e da potervi trasmettere in tempo reale i dati che richiederete o quanto altro abbiate intenzione di conoscere"