Ornavasso, la parrocchia cerca animatori per il Grest 2023

La parrocchia di Ornavasso cerca animatori per il Grest 2023. “Per tutti quelli che si vogliono impegnare a preparare ed animare il Gruppo Estivo in oratorio è il momento di mettersi in gioco -scrive la Parrocchia-. Preparare un Grest è un’esperienza particolare dove non solo si condividono le proprie attitudini, ma ci si sente parte di qualcosa di bello, coinvolgente, utile.

Chi fosse interessato, dalla seconda media in poi, deve comunicarlo a Luca il seminarista 349.7286700 o a Laura 'la press' 334.5945032. Inizieremo i corsi, i laboratori anche insieme agli animatori degli altri Oratori”. La parrocchia annuncia inoltre che sarà disponibile a breve il volantino ufficiale del campo estivo, che si svolgerà a Spiazzi (Bg) dal 1 al 8 luglio e sarà rivolto a studenti di prima, seconda media e prima superiore. “Sarà un’esperienza condivisa con altre parrocchie della diocesi, come l’anno scorso, in un posto molto grande di cui se ne parla bene” anticipa la parrocchia.