Romeo 'Meo' Trionfo è il nuovo coach della Cestistica

La Società comunica che il Coach della prima squadra, Piermassimo Marchi, nella giornata di martedì ha rassegnato le sue dimissimoni dal ruolo di allenatore della Serie D.

La Dirigenza, ratificata la sua volontà e conscia dell’impossibilità di risanare il rapporto tra lui e la squadra, ormai logoro malgrado gli ottimi risultati, le ha accettate e si è messa alla ricerca di un sostituto che potesse raccogliere il non semplice incarico di portare a termine una stagione fin qui ottima, trovandolo in Romeo Trionfo, ex giocatore di altissimo profilo e già allenatore di due delle squadre Under. “Meo” ha accettato con entusiasmo la sfida e sarà sulla panchina granata già da Domenica nello scontro casalingo contro Novara, decisivo per l’accesso ai Playoff.

“Lo Zio” Marchi resta a far parte dello Staff Tecnico della Cestistica, mantenendo i ruoli di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile e di allenatore dell’Under 19.