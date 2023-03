Segreteria Pd Piemonte: anche Riccardo Brezza in squadra con Domenico Rossi

Tutto pronto per l’esordio della segreteria del Partito Democratico del Piemonte che si riunirà per la prima volta mercoledì 22 marzo alle ore 18. Tra i componenti ci sarà anche l'assessore alla Cultura di Verbania Riccardo Brezza.

“Non c’è tempo da perdere” spiega il segretario regionale Domenico Rossi. “Ci aspettano mesi di lavoro impegnativi durante i quali dobbiamo prepararci al meglio per le elezioni regionali del 2024 e per far crescere il partito”.

“Si tratta di sfide che richiedono un lavoro collettivo, il coinvolgimento di tutte le intelligenze presenti nella nostra comunità e l’attivazione di tutti i territori. Per questo ringrazio le donne e gli uomini che hanno accettato di entrare a far parte della segreteria regionale. Si tratta di persone di qualità che daranno un contributo fondamentale. Insieme ci metteremo al servizio della comunità del PD Piemontese” precisa Rossi.

Oltre al segretario regionale, la segreteria sarà composta da 12 componenti (di cui 7 donne e 5 uomini), più due componenti con incarichi operativi (un uomo e una donna) e quattro membri di diritto. Garantita anche una rappresentanza territoriale che copre quasi tutte le province.

“Il congresso è alle spalle e ora entriamo in una nuova fase per il partito che dovrà essere caratterizzata da unità e cooperazione. Per quanto importanti siano i percorsi di provenienza di ciascuno, la sfida più importante è quella che abbiamo di fronte: sta in ciò che ancora non abbiamo fatto e che abbiamo la responsabilità di fare insieme. Tutte le nostre energie dovranno essere spese per rafforzare l’alleanza con i piemontesi. Sono certo che questa squadra saprà interpretare al meglio e con lo spirito giusto il nostro compito” conclude Rossi.

Elenco componenti segreteria regionale piemonte

I dodici componenti della Segreteria del Partito Democratico del Piemonte che affiancheranno il Segretario Regionale, Domenico Rossi, a cui si aggiungono due membri con incarichi operativi e quattro di diritto:

RICCARDO BREZZA

31 anni, Verbania Consulente del Lavoro, Assessore alla Cultura e Istruzione della città di Verbania Deleghe: Sport e Tempo Libero / Università / Cultura (Coordinatore Segreteria)

ELENA CERETTO CASTIGLIANO

44 anni, Torino Impiegata, consigliera comunale di Alpette. Deleghe: Attivazione di Comunità / Formazione Politica

STEFANO CICCONE

53 anni, Dogliani (CN) Consulente, Coordinatore del circolo della Langa doglianese e Tesoriere PD Cuneo. Deleghe: Agricoltura / Montagna

FEDERICO FERRARA

30 anni, Cirié (TO) Data Engineer, Consigliere Comunale nel Comune di Cirié. Deleghe: Turismo / Trasporti, mobilità, infrastrutture

MARIA FERLISI

64 anni, Asti Già Presidente del Consiglio e Assesora del Comune di Asti, ora capogruppo del PD in Consiglio comunale. Deleghe: Casa / Infanzia e Adolescenza

MARIA GRAZIA GRIPPO

49 anni, Torino Giornalista, presidente del Consiglio comunale di Torino. Deleghe: Lavoro, Welfare e Formazione

ILARIA GRITTI

50 anni, Torino Impiegata, Vicepresidente e Coordinatrice della Commissione Cultura, Istruzione, Politiche giovanili e Pari Opportunità della Circoscrizione 1 di Torino. Deleghe: Rapporti con i circoli / Resistenza e Costituzione

ENZO LAVOLTA

44 anni, Torino Consulente del lavoro, già Assessore del Comune di Torino e Vicepresidente del Consiglio comunale di Torino. Deleghe: Attività Produttive / Transizione ecologica e digitale / Ambiente

VALENTINA PARIS

41 anni, Torino Project Manager, già parlamentare della Repubblica nella XVII legislatura. Deleghe: Politiche per la salute / Diritti

CATERINA ROMEO

62 anni, Torino Impiegata Bancaria in pensione, Coordinatrice Commissione Bilancio e Patrimonio della Circoscrizione 1 di Torino. Deleghe: Pari Opportunità e Politiche di genere

MARIA RITA ROSSA

56 anni, Alessandria Insegnante, Capogruppo PD Consiglio Comunale di Alessandria, già Sindaca di Alessandria. Deleghe: Enti locali / Scuola

DANIELE VIOTTI

49 anni, Alessandria Presidente dell’Associazione Europa Aperta, già Parlamentare Europeo. Deleghe: Attuazione PNRR / Innovazione Sociale / Terzo settore

con incarichi operativi:

MICHELE PAOLINO

56 anni, Torino Giornalista pubblicista, già consigliere comunale e Presidente di Circoscrizione. Deleghe: Resp. Comunicazione / Relazioni Istituzionali

DANIELA TODARELLO

41 anni, Torino Impiegata. Vicesegretaria del circolo PD 6, già Coordinatrice commissione cultura circoscrizione 6. Deleghe: Responsabile Organizzazione

componenti di diritto:

ALBERTO AVETTA

52 anni, Torino Tesoriere

NADIA CONTICELLI

57 anni, Torino Presidente dell’Assemblea Regionale del Partito Democratico

RAFFAELE GALLO

44 anni, Torino Capogruppo Partito Democratico in Consiglio Regionale

Eligendo Segretario Regionale Giovani Democratici Deleghe: Politiche Giovanili