''Villa ha un rapporto corretto con le istituzioni. Domo no....''

"Toscani è un sindaco che sa dialogare con le istituzioni". Alberto Preioni, consigliere leghista in Regione, non risparmia critiche durante la presentazione della candidatura di Bruno Toscani a sindaco di Villa, avvenuta giovedì sera nella sede della Società Operaia.

Il riferimento, chiaro, è a Lucio Pizzi, sindaco di Domodossola. "Perché a Domo non ti invitano?" chiediamo ironicamente al consigliere.

"No, va così. Non invitano i rappresentanti della Regione. Né quelli della Provincia. Anche se non è corretto" risponde Preioni. "Villa ha un corretto rapporto con tutti gli enti – spiega - , un rapporto che deve essere corretto istituzionalmente, che va a vantaggio della cittadinanza".