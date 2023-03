E-distribuzione, ispezione in elicottero per le linee elettriche del Vco

Sono iniziate il 13 marzo e proseguiranno per circa dieci giorni, le ispezioni aeree nel Vco di E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione. Verranno esaminati oltre 50 Km di rete per verificare lo stato delle linee elettriche di media tensione.

Il monitoraggio verrà effettuato attraverso un elicottero con sorvolo a bassa quota e con l’ausilio di tecnologie di ultima generazione. Grazie alla tecnologia LIDAR, acronimo di Light Detection And Ranging, è possibile, infatti, scansionare la rete con una fotocamera e analizzare i punti in cui è ben conservata, in cui necessita di manutenzione o verificare la presenza di piante che interferiscono con le linee aeree. “È importante, infatti, rilevare la presenza di vegetazione in prossimità dei conduttori aerei per pianificare interventi mirati di taglio piante al fine di ridurre le probabilità di innesco di incendi e di interruzioni dovute a contatti accidentali, in presenza di vento o condizioni meteo avverse” sottolinea l'azienda.

“L’intervento -spiega E-Distribuzione- sarà realizzato con le linee elettriche in tensione, senza ricorrere ad alcuna interruzione del servizio, e pertanto senza arrecare alcun disagio alla clientela. L'obiettivo dell’azienda è, infatti, quello di ridurre il numero di interruzioni di corrente e migliorare sempre più la qualità del servizio elettrico offerto, predisponendo piani di intervento in grado di prevenire molte cause di potenziali disservizi”.

“Le ispezioni aeree – dichiara Enrico Bottone, Responsabile di E-Distribuzione area regionale Piemonte e Liguria – rappresentano per E-Distribuzione un investimento economico e tecnologico importante, ma è un’attività fondamentale che ci permette di ridurre in modo significativo i tempi necessari per i controlli, di aumentarne l’accuratezza, e di evitare interruzioni del servizio. Grazie a questi monitoraggi, garantiremo a cittadini e imprese del territorio una rete elettrica affidabile e resiliente”.

Il sorvolo interesserà tutta la provincia, e in particolare i seguenti Comuni: Mergozzo, Ornavasso, Verbania, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, Bee, Vignone, Cannobio, Craveggia, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette, Antrona Schieranco.