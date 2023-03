Al via questa sera DomoJazz

Si apre sabato 18 marzo la quarta edizione di DomoJazz. La rassegna musicale organizzata dalla Città di Domodossola inizia con il concerto, primo di 6 in programma, dell’Hurricane Trio. Il gruppo è composto da Lorenzo Blardone al pianoforte, Roberto Mattei al contrabbasso, e Massimiliano Salina alla batteria, con partecipazione del sassofonista statunitense Chris Collins. L’appuntamento è alle ore 21.15 presso la Cappella Mellerio a Domodossola, in Piazza Rovereto 4, ingresso libero.

L'Hurricane Trio nasce a inizio 2019 con l’obiettivo di sperimentare e perfezionare il linguaggio improvvisativo moderno e ha già realizzato e pubblicato nel 2021 il cd 'Let’s Go Ahead'. In questa sua nuova stagione, al Trio si è unito il sassofonista americano Collins. In progetto, oltre a un tour primaverile in Piemonte e Lombardia, anche la registrazione del nuovo disco 'Turning Point' e successivamente un tour in Giappone e Stati Uniti.