Auser, tesseramenti ancora aperti

È ancora possibile tesserarsi all'Auser di Domodossola. Il costo annuale è di 15 euro e include un’assicurazione infortunio. La sede dell'associazione è a Domodossola in via Cesare Battisti 3 presso la palestra Marchioni.

L'associazione fa parte della rete nazionale Auser Filo d'argento ed è impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società.Si occupa di accompagnamento protetto rivolto a persone anziane o fragili che hanno necessità di fare visite in ospedale, presso ambulatori medici, andare a fare la spesa. Oltre all'accompagnamento l'associazione recupera medicine e spesa e le consegna presso il domicilio dell'utente. Il supporto nel disbrigo di pratiche burocratiche, la proposta di momenti aggregativi come la ginnastica dolce, il ballo e il salotto dell'incontro sono altre attività promosse da Auser Domodossola.

Inoltre organizza soggiorni per anziani o persone fragili con accompagnatori e corsi di formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie come pc e tablet.