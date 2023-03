“Attacchi vili e assurdi alla sanità del Vco: lasciamo lavorare in pace i nostri medici”

“Attacchi vili e assurdi alla Sanità del Vco: pieno sostegno a medici, infermieri e operatori dell’ospedale di Verbania”. Lo dichiara il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni, all’indomani delle critiche a mezzo stampa indirizzate al Castelli.

“Sollevare dubbi su uno stimato professionista qual è il dottor Alessandro Lupi, primario di cardiologia che con la sua équipe ha salvato centinaia di vite nel Vco grazie all’emodinamica e non solo -­ afferma Preioni - rappresenta l’ennesimo tentativo di dividere il nostro territorio che trova e troverà la nostra ferma opposizione. Ribadisco, come ho detto già in passato, che se qualcuno vuole strumentalizzare la Sanità se la prenda con me che ho le spalle larghe e faccio politica - sottolinea Preioni - e non con chi ogni giorno si rimbocca le maniche e lavora per garantire livelli significativi di cura ai nostri concittadini. Alle dipendenze dell’Asl Vco ci sono bravissimi operatori che fanno il loro dovere fino in fondo. Non soltanto non abbiamo ospedali di serie ‘C’ come sostengono il sindaco Marchionini e altri - conclude il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte - ma i nostri presidi sono eccellenze in grado di dare risposte al territorio, anche in relazione a problematiche gravi”.