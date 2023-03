I Vigili del fuoco domesi rimangono di nuovo senza autoscala

Era 'ritornata' in servizio a Domo lo scorso gennaio, e dopo poco più di un mese e mezzo è già stata nuovamente trasferita. I Vigili del fuoco domesi perdono ancora l'autoscala. Il mezzo, indispensabile per il soccorso tecnico urgente, è stato trasferito in vari comandi: dal Comando di Torino, per un periodo di quattro mesi, a quello di Imperia e dopo pochi mesi a Domodossola ora finisce al Comando di Biella senza che se ne conoscano i tempi di rientro.

Una vicenda che nei mesi scorsi aveva visto intervenire molti esponenti della politica locale, a partire dal sindaco domese Lucio Pizzi.

Il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Domodossola fu dotato, per la prima volta, di questo mezzo indispensabile per il soccorso, nel giugno del lontano 1984.

Ma il trasferimento parrebbe non essere l'unica brutta sorpresa per i Vigli del fuoco domesi. Da aprile infatti i turni saranno coperti da 7 uomini anziché gli attuali 8.