Incidente a Beura, auto esce di strada e danneggia una cabina Enel

Incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Beura Cardezza, in via al Toce: un'auto, per cause al vaglio dei carabinieri di Crevoladossola, è uscita dalla carreggiata e ha divelto una cabina di derivazione Enel finendo la corsa sul muretto adiacente.

Lievi contusioni per il conducente, unica persona a bordo.Sul posto una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola per la messa in sicurezza dell'area in attesa di personale Enel per il ripristino tecnico. Sul posto anche personale sanitario con un'ambulanza proveniente da Domodossola e una volante dei carabinieri di Crevoladossola.