Trasportava pesce fresco in un mezzo sporco, multa da 1000 euro

Nell'ambito dei consueti controlli di legalità all'autotrasporto professionale è stato sanzionato un commerciante di pesce per aver effettuato un trasporto di alimenti freschi in un vano non pulito a dovere. L'uomo dovrà pagare 1000 euro di sanzione amministrativa. Mentre due sono state le contestazioni per aver circolato con un autocarro caricato oltre il limite di peso consentito.

Al fine di garantire la sicurezza sulle strade della provincia nelle prossime settimane i controlli proseguiranno e riguarderanno anche la verifica del rispetto del limite di velocità con l'utilizzo dell'apparecchiatura autovelox. Dall'inizio dell'anno sono 286 le infrazioni contestate in questo ambito di queste 30 ricadenti nelle fasce sanzionatorie più gravi (superamento di oltre 40 km/h del limite consentito) e implicanti anche la sospensione della patente.