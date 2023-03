Villadossola, il 28 marzo si inaugura la nuova sede territoriale del Ciss

Come annunciato nelle scorse settimane a Ossolanews dal sindaco di Villadossola Bruno Toscani sarà inaugurata a breve la nuova sede territoriale del Ciss Ossola. Il taglio del nastro della struttura di via Fabbri 33 ("via Stazione"), riqualificata grazie al proficuo sodalizio tra il Comune e Consorzio dei Servizi Sociali, è previsto martedì 28 marzo alle 17.

Non è l’unica novità per quanto riguarda il consorzio: ultimamente è stato approvato il finanziamento con i fondi del Pnrr della ristrutturazione completa di uno stabile di via Marconi che diventerà una ‘Stazione di posta’.

L'approvazione della nuova convenzione tra Comune e Ciss per realizzare gli interventi finanziati dal Pnrr legati ai progetti 'Anziani non autosufficienti' e 'Stazioni di posta' saranno in discussione nel consiglio comunale straordinario in programma il 27 marzo.