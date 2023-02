Villadossola, mezzo milione d’euro per recuperare l’ex convitto Sasa

Continua il proficuo sodalizio tra il Comune di Villadossola e il Consorzio dei Servizi Sociali. Infatti, a breve, il Ciss trasferirà il proprio distretto di Villadossola dall’attuale sede di via Marconi nei nuovi spazi dell’ex albergo Italia in via Fabbri, nei pressi della stazione.

Non è l’unica novità per quanto riguarda il consorzio: ultimamente è stato approvato il finanziamento con i fondi del Pnrr della ristrutturazione completa di uno stabile di via Marconi che diventerà una ‘Stazione di posta’, ossia un polo di riferimento dove verranno realizzati un emporio dei servizi per le persone in stato d’indigenza che si potranno rivolgere per ottenere aiuto e generi alimentari; ma anche alcuni alloggi destinati al recupero dell’autonomia di persone anziane.

“Abbiamo ottenuto i fondi del Pnrr che inizialmente erano destinati su due progetti di recupero: uno al convitto di via Marconi e l’altro dell’ex asilo – spiega il sindaco di Villadossola, Bruno Toscani – , ma i costi per lavorare sullo stabile storico dell’ex asilo sono levitati notevolmente; oltretutto pr ottenere i fondi sarebbero state necesserie della autorizzazioni che sicuramente non avremmo ottenuto in tempo. Si è così deciso di concentrarsi sul progetto dello stabile di Via Marconi”.

“Questa non è la prima operazione che mettiamo in campo con i Ciss della provincia- commenta il primo cittadino – ; la prima è stata la ricerca di un locale nuovo per i loro uffici, in quanto quelli situati di fronte al municipio rimanevano un po’ ‘castigati’ oltretutto con delle barriere architettoniche un po’ difficili da superare”.

“In via Fabbri – conclude il sindaco – si trovano già molto bene, stanno ultimando il trasloco e a breve contiamo di fare una inaugurazione. E' una cosa molto importante: due enti pubblici che si mettono a disposizione per poter operare sempre nel miglior modo possibile”.

“A Villadossola è in corso una serie di realizzazioni grazie alla collaborazione con il Comune – spiega il direttore del Ciss Ossola Giorgio Vanni – ; da marzo ci sposteremo come sede del sub distretto, nei locali appena ristrutturati presso l’ex albergo Italia vicino alla stazione ferroviaria, sarà una sede più confortevole sia per gli utenti che per il personale che ci lavorerà. Nel nuovo spazio si troveranno gli uffici delle assistenti sociali e i servizi di ‘educativa’ che saranno svolti in un ambiente più consono”.

“Grazie ai soldi del Pnrr – prosegue Vanni – gli alloggi avranno in dotazione un’alta tecnologia domotica proprio per far si che si cerchi il più possibile di recuperare l’indipendenza. Sempre nello stesso stabile verrà realizzato un centro servizi dove sarà distribuito ‘l’invenduto’ [generi alimentari o di prima necessità prossimi alla scadenza recuperati da negozi, mense o supermercati, N.d.R.] e diventerà un emporio solidale. Sarà realizzata anche una ‘Stazione di posta’, ossia un punto di riferimento per persone senza fissa dimora con servizi come bagni, docce e alcuni alloggi momentanei per le persone con disabilità oppure con gravi disagi sociali o povertà”.

“Per quanto riguarda gli anziani non autosufficienti negli alloggi con tecnologia domotica – conclude Vanni – potremo dare aiuto a 12 persone contemporaneamente, sino al recupero della propria indipendenza, dopodiché torneranno alle proprie abitazioni. Ci sarà molto da lavorare, oltre che per recuperare lo stabile, per creare la rete di servizi che saranno in contatto fra loro in modo di garantire agli utenti le risposte più efficaci alle loro necessità”.

I fondi Pnrr ottenuti per gli interventi di ristrutturazione dell’ex Convitto di via Marconi si aggirano intorno ai 500 mila euro.