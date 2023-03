È convocata sabato 25 marzo, alle 15 in prima convocazione ed alle 16 in seconda, l'assemblea generale della sezione domese del Club alpino italiano. L'incontro si svolgerà nella sala multifunzionale della sede di via Borgnis 10.

Tra i punti all'ordine del giorno la relazione sull’attività 2022, il preventivo 2023, e l’assegnazione delle onorificenze ai soci.