Vandali in azione venerdì notte in via Binda FOTO

Recinzioni del cantiere abbattute, cartelli stradali divelti e gettati a terra, un carrello della spesa rubato. Sono gli ingredienti della notte brava di un gruppo di ragazzini in via Binda. Sabato mattina le reti del cantiere appena aperto lungo la via sono state trovate abbattute, mentre fuori da un chioscho automatico è stato trovato un carrello con all'interno sedie di un bar, un copricerchio di un'auto e cartelli stradali divelti.

Il carrello è del supermercato Eurospin, ben distante dal luogo del suo ritrovamento.

Le reti sono state rimesse a posto, mentre il carrello con le sedie è ancora abbandonato sul marciapiedi di via Binda.

Non è la prima volta che qualche ragazzino si accanisce nelle aree di qualche cantiere in città, nei mesi scorsi in diverse occasioni ad essere preso di mira era stato il cantiere di via Rosmini e via Mattarella.