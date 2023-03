Compagnia Arcademia torna in scena con un nuovo spettacolo

Settimane di prove intense, entusiasmo alle stelle e un pizzico di ansia come sempre capita in vista del debutto di un nuovo spettacolo. Domenica 26 marzo alle 20,30 presso il Teatro La Fabbrica di Villadossola, la Compagnia Arcademia presenterà in anteprima “Si (forse) lo voglio!”, regia e adattamento teatrale di Riccardo Zonca.

“Tutto è successo molto in fretta e non pensavamo di andare in scena così presto! – racconta Augusto Quaretta – Ci siamo fatti travolgere dal copione elaborato da Riccardo e ci siamo accorti che ci stavamo divertendo anche noi; allora abbiamo deciso di organizzare questa anteprima alla Fabbrica, augurandoci di riuscire a divertire allo stesso modo anche il pubblico. È una commedia musicale coinvolgente e sorprendente. Non mancheranno storie e storielle che si incrociano, ma la trama si può riassumere in due righe: per una ragione del tutto imprevista dopo molti anni si ritrova un gruppo di vecchi compagni di scuola. E allora tutto può accadere!”

“È la prima volta che mi viene proposto di adattare o riscrivere una sceneggiatura. - spiega il regista Riccardo Zonca - ed è la prima volta che mi trovo a confrontarmi con la Compagnia Arcademia che è in attività da oltre 20’anni ! Abbiamo lavorato parecchio, senza badare agli orari, senza preoccuparci di realizzare particolari effetti scenici, o di avere tra le mani una sceneggiatura complessa; l’importante era fare gruppo legando la passione delle “vecchie” glorie di Arcademia e l’energia delle giovanissime leve della Compagnia.

Il tema fondamentale di 'Si, (forse) voglio!' è la libertà. Ogni personaggio ricerca la libertà dall’inizio alla fine dello spettacolo e come nella vita la risposta spesso è davanti agli occhi ma loro, per pigrizia, non vogliono vederla. Forse è quello che accade anche noi?”.

Lo spettacolo è interpretato da (in ordine alfabetico) Antonio Attinà, Roberto Cassone, Federica Catalano, Sara Ceredi, Gaia Cervigni, Anita Di Somma, Maurizio Frisone, Francesca Ienzi, Andrea Marino, Mauro Polli, Daniele Primonato, Augusto Quaretta, Federico Treggiari, Tiziana Trezzi, Patrizia Valente. Le coreografie eseguite dalla compagnia di danza di Arcademia sono curate da Sara Ceredi e Maurizio Frisone.

Consulenza per il canto Maria Rita Briganti. Produzione Ines Maioli, assistente di scena Antonella Della Vedova. Regia di Riccardo Zonca.

La serata è organizzata in collaborazione con il Comune di Villadossola e il Rotary Club Pallanza-Stresa a cui verrà devoluto parte dell’incasso per contribuire alla riqualificazione del parco giochi intitolato a Alessandro Bellomo che si trova in località Preglia a Domodossola.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso Arcademia a Omegna, al Teatro La Fabbrica di Villadossola e sono acquistabili online sul sito eventbrite.it

Per informazioni tel. 0323883535 – 0324 575611 – info@arcademia.it