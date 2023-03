Bonifiche ambientali, in arrivo nel Vco oltre milioni di euro

Ci sono anche tre siti cosiddetti “orfani” del Vco, nell’elenco dei 12 a livello piemontese nei confronti dei quali l’amministrazione regionale attualmente in carica, grazie ai fondi Pnrr, ha stabilito investimenti pro ambiente per complessivi quasi 37 milioni di euro. Si tratta della discarica delle vecchie Miniere d’oro a Pestarena di Macugnaga (950mila euro), dell’area ex Ruga nella parte sud di Villadossola (2,3 milioni di euro), particolarmente infestata sia in superficie che in profondità, e dell’ex Comola a Trobaso di Verbania (110mila euro).

Per il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni, “un’altra buona notizia per il territorio del Vco che giunge a completamento di un lavoro lungo e minuzioso che, come Lega, abbiamo svolto nei mesi scorsi nelle comunità locali per individuare con gli amministratori i progetti meritevoli di attenzione. I tre siti da bonificare del Verbano Cusio Ossola sono stati, dunque, inseriti nell’elenco complessivo del Piemonte - rimarca Preioni - che il nostro assessore regionale, Matteo Marnati, ha sottoposto al ministero per agganciare ulteriori fondi del Pnrr. Tre siti che ora rinasceranno. La messa in sicurezza del territorio - conclude Preioni - è da considerarsi prioritaria per il bene dei nostri concittadini e dell’ambiente circostante”.