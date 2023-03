Martina Morgante nuova direttrice di Medicina Interna al San Biagio

Dal 1 aprile e per i prossimi 5 anni la dottoressa Martina Morgante sarà il Direttore della Struttura Complessa di Medicina Interna di Domodossola.

“Il profilo della dottoressa -sottolinea la direzione generale Asl a proposito del conferimento dell'incarico- è stato riconosciuto idoneo in quanto ha conseguito il miglior punteggio di valutazione complessiva per attinenza al profilo e per i risultati al colloquio, presentando un curriculum lievemente più apprezzabile”.

Morgante si è laureata nel 1999 presso l’Università degli Studi di Pisa, dove si è specializzata in Reumatologia nel 2003. Ha conseguito il diploma Master Malattie Rare 2021-2022. Attualmente è dipendente dell’Asl di Biella dove esercita anche attività specialistica di reumatologica. È autrice e coautrice di numerose pubblicazioni scientifiche.