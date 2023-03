Più di 2 milioni per completare la bonifica dell'area Ruga

Anche l’area Ruga tra i siti da bonificare in Piemonte. Tra i 12 interventi di bonifica finanziati in Piemonte (in tutto 37 milioni di fondi dal Pnrr) figura anche parte dell’area a su di Villadossola. Da anni ed anni la zona è abbandonata e inutilizzata dopo che il ritrovamento di materiale inquinate aveva portato all'intervento della magistratura che aveva messo sotto sequestro la zona.

Su parte dell’area si era già intervenuti in passato. Ora occorre finire il lavoro. Dicevamo che si tratta di 11 mila metri quadrati in parte già bonificati negli anni dal 2007-2014 per un totale di 6 milioni di fondi regionali.

L’accordo col ministero dell’Ambiente porterà al risanamento delle aree e dunque del loro futuro utilizzo.

Al Comune di Villadossola verranno assegnati due milioni e 300 mila euro per completare l’asportazione di terre contaminate da idrocarburi e altre sostanze inquinanti dove sono stati seppellite diverse tipologie di rifiuti.