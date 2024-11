Al Cai di Villadossola serata dedicata all'ornitologia

La passione per l'ornitologia non ha tempo, e lo dimostra il grande successo che aveva riscosso, qualche mese fa, l'evento organizzato dalla Pro Loco di Domodossola per la presentazione del libro "Cip Cip Cucù". Si torna a parlare di volatili questo venerdì, 22 novembre, in una serata organizzata dal Cai di Villadossola in condivisione con il Cai Varzo e Cai Vigezzo e il settore giovanile. La serata a tema ornitologia, in cui si parlerà di volatili di piccole e grandi dimensioni e di rapaci, vedrà la partecipazione dell'esperto Radames Bionda, tecnico del territorio Aree Protette Ossola.

Sarà anche presentato il libro "Cip Cip Cucù", piccolo atlante degli uccellini, e sarà presente l'autore Umberto De Preti che racconterà simpatici aneddoti di avvistamenti nella Riserva del Sacro Monte Calvario di Domodossola. L'incontro è aperto a tutti e si terrà presso la sede del Cai di Villadossola in via Boccaccio 6.