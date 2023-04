Alunni delle Milani in scena per la Giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo

In vista della Giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo, che si celebrerà il 2 aprile, gli alunni delle Milani presenteranno venerdì 31 marzo, alle ore 20,30, al Teatro Rosmini “Piedi nudi e dinosauri”. Lo spettacolo teatrale è tratto dal libro omonimo scritto da Biagio Biagini (scrittore originario di Novara) e Chiara Mangione, formatrice ed esperta di autismo. Verranno portati in scena sentimenti, pensieri e piccole storie dedicate al mondo Asperger.

«L’evento -spiega la direttrice didattica Patrizia Taglianetti - coinvolge tre classi della scuola primaria di via Rosmini, nella convinzione che il teatro non sia solo intrattenimento, può anche assolvere a una funzione educativa per spalancare una finestra su un argomento che ancora deve essere molto approfondito per essere liberato dai pregiudizi che vi ruotano attorno»

«Lo spettacolo - aggiunge Valentina Iussi , referente scolastica per l'autismo - si presenta come un contenitore di episodi che suscitano divertimento, ma anche riflessione su come sia difficile per questi ragazzi rapportarsi con un mondo “neurotipico” che mal interpreta certe bizzarie nel comportamento. La speranza per noi docenti è quella di strappare una risata intrisa di commozione ed empatia, fino a comprendere e riconoscere processi di pensiero diversi, emotività diverse delle persone con Sindrome di Asperger».

La rappresentazione metterà in evidenza anche il colore blu, scelto nel 2007 quando le Nazioni Unite decisero di istituire la Giornata della consapevolezza dell’autismo, un colore che rappresenta quello che vivono tutti i giorni le famiglie: brillante come il mare in un giorno d’estate o scuro come un mare in tempesta.

Allo spettacolo saranno presenti le associazioni del settore come l’Angsa Vco e l’associazione Moviment per l’Adhd, nonché funzionari per l’inclusione scolastica del Provveditorato e componenti dell’amministrazione comunale.