Calvario, le 'Leçons de Ténèbres' protagoniste dell'appuntamento musicale della Settimana Santa

Le 'Leçons de Ténèbres' di François Couperin, saranno le protagoniste del primo appuntamento musicale proposto dalla Cappella Musicale del Calvario, Istituto della Carità dei Padri Rosminiani e dalla Parrocchia di Calice in occasione della Settimana Santa 2023.

Il concerto si terrà il 2 aprile, Domenica delle Palme, alle ore 18.15 presso il santuario del Santissimo Crocifisso al Sacro Monte Calvario. La tematica proposta quest’anno è la ricostruzione della liturgia delle tenebre del mattutino del giovedì santo. L’esibizione è in collaborazione con la Schola Gregoriana del Sacro Monte.

I protagonisti saranno: Nicoletta Turla: soprano, Candice Carmalt: alto, Valentina Bionda: violoncello, Gian Luca Rovelli: clavicembalo, Lorenzo Sgarella: prefetto del coro e Pietro Mencarelli, direttore, che eseguirà i versetti, i salmi e i responsori in canto gregoriano.

Nel 1714, per l’Abbazia di Longchamp, François Couperin compose le 'Trois Leçons de Ténèbres pour la nuit du mercredi saint' sul testo delle Lamentazioni di Geremia: due di queste sono per voce sola e basso continuo, una, la terza, è a due voci e basso continuo. Una particolarità della messa in musica delle Lamentazioni è che ogni versetto in latino viene preceduto dalla lettera dell’alfabeto con cui inizia il corrispondente versetto in ebraico. E la lettera ebraica è occasione di melismi, e abbellimenti di ogni genere. La terza Leçons viene unanimemente considerata uno dei vertici assoluti della musica barocca per la straordinaria sontuosità delle ornamentazioni, delle appoggiature, dei vocalizzi e l’arditezza delle dissonanze. Questo concerto propone l’inserimento delle Leçons de Ténèbres nella cornice per la quale sono state ideate: la liturgia delle ore del I Notturno del Matutinum del Giovedì Santo, che prevede l’esecuzione in canto gregoriano, affidata alla Schola Gregoriana, di tre salmi preceduti e conclusi dalle proprie antifone, del versiculum, e dei tre responsoria prolixa a conclusione delle lamentazioni musicate da Couperin, accostando la severità della monodia gregoriana alla ricchezza armonica e melodica della musica del barocco francese.

L’attività della Cappella Musicale è resa possibile grazie alla sensibilità dell’Istituto della Carità – Padri Rosminiani, della Parrocchia di Calice, dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, della Città di Domodossola e con il sostegno e il contributo prezioso della Fondazione Comunitaria del VCO e della Fondazione CRT.