Nel 2022 forte aumento di reati in Svizzera

Aumentano i reati in Svizzera. Le statistiche del 2022 ‘parlano’ di un forte aumento dei furti con scasso e di reati violenti. I furti sono in crescita del 14,6% (35.732 nel 2022) mentre i furti in generale sono saliti del 17,4% (174.702). I dati sono stati forniti dall’Ufficio federale di statistica (UST).

In crescita anche gli atti violenti gravi (1.942, +16,6%): dalla violenza carnale alle lesioni gravi. Ben 42 gli omicidi tra cui anche cinque bambini uccisi da un genitore.

Preoccupa anche la la criminalità digitale (33.345, +345)e lo phishing (+84,8%), le estorsioni di tipo sessuale (+54,0%) e le truffe di investimento online (+29,2%).