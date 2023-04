Domenica delle Palme, messa della comunità ucraina a Domodossola FOTO E VIDEO

Fedeli ucraine di Domodossola, delle valli e di Verbania hanno partecipato sabato pomeriggio alla messa prefestiva della domenica delle Palme per la comunità Ucraina celebrata nella Cappella dell'ospedale. Alcune donne hanno portato da casa rami d'ulivo e li hanno posti sull'altare per la benedizione da parte del sacerdote.

Alcuni rami come segno di pace per la loro terra sono stati avvolti con nastri blu e gialli, i colori della bandiera Ucraina. Per il secondo anno la Pasqua viene vissuta da queste persone con il proprio Paese in guerra e ancora una volta viene chiesto il dono della pace.

La messa è stata celebrata da padre Basilio, che vive a Borgomanero e che si occupa della comunità ucraina, ed animata dai canti da parte dei fedeli. Sabato prossimo alle 14.30 ci sarà la messa prefestiva sempre nella cappella dell'ospedale per la Santa Pasqua e il sacerdote invita a partecipare alla funzione anche i fedeli di Domodossola. “Ogni giorno ci sono morti e feriti a causa della guerra speriamo nell'aiuto di Dio. Ringraziamo il popolo italiano- ha detto padre Basilio - che ci sostenendo in questo drammatico periodo”.