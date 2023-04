Prevenzione e benessere con i Cammini della salute VIDEO

Camminare con regolarità e costanza aiuta a prevenire alcune malattie, ma non solo: giova anche a chi è purtroppo è affetto da patologie, in quanto contribuisce a mantenere un certo livello di benessere fisico e mentale. È con questa convinzione che tre associazioni operative a livello provinciale organizzano i Cammini della salute.

Mercoledì al centro servizi per il territorio l'associazione Parkinsoniani del Vco, la Lilt Vco e Amarene hanno presentato l'iniziativa che ha come slogan “La strada della salute parte dalla prevenzione”. In programma tre appuntamenti di camminate distribuite in tutta la provincia, con inizio alle 10.30. L'iniziativa intende anche favorire la socializzazione e la condivisione tra persone affette da diverse patologie e i loro amici o famigliari. Il primo è in calendario il 15 aprile alla Casa della Resistenza di Fondotoce, il secondo il 22 aprile sul lungolago di Omegna e il terzo alla Collinetta dello sport di Villadossola il 29 aprile.

Alla presentazione sono intervenuti Luciano Paretti e Ilaria Orio del consiglio direttivo di Amarene, il presidente della Lilt del Vco Francesco Pesce, e il segretario dell'associazione Parkinsoniani del Vco Silvano De Regibus.

“La prevenzione è comune alle tre associazioni – ha detto Luciano Paretti di Amarene - e prevenzione significa anche risparmio, perché quello che facciamo oggi ridurrà i farmaci e le cure di domani e avremo maggior benessere fisico ed oltre a questo ci sarà anche la possibilità di socializzare. I pazienti lungo i cammini saranno assistiti da personale qualificato. Ci saranno istruttori per la camminata assistita e infermieri, i percorsi saranno leggeri adatti a tutti non è una gara podistica. Altro aspetto importante è la testimonianza perché si può vivere e si deve vivere la malattia fuori dall'ospedale insieme agli altri. Il fatto di stare insieme avrà un beneficio, oltre che un risparmio sulla sanità pubblica”.

“Il percorso che stiamo intraprendendo è utile perché è parte di un corretto stile di vita -ha detto il presidente della Lilt Francesco Pesce -, quando ci è stata proposta questa unione abbiamo aderito immediatamente per portare a tutti l'abitudine di una camminata costante che per alcuni è fondamentale come terapia e per altri è uno strumento di prevenzione. Il nostro slogan è prevenire è vivere”.

Anche Parkinsoniani Vco, che già all'interno della propria associazione promuove attività motoria in palestra in piscina e camminate con bastoncini, ha subito aderito con favore al progetto. “Nella consapevolezza che il malato di Parkinson – ha spiegato Silvano De Regibus - non necessita solo di farmaci ma ha bisogno di attività motoria e di avere momenti di socializzazione”. La partecipazione è gratuita previo tesseramento ad Amarene, Lilt, Parkinsoniani del Vco Uniti sulla strada della prevenzione.