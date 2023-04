Principio di incendio nella notte a Bannio Anzino

Due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando del Vco sono intervenute nella notte a Bannio Anzino per un principio di incendio alla struttura di un tetto coperto in piode.



Le squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola e i volontari di Villadossola sul posto sono riuscite a fermare le fiamme, che hanno danneggiato due travi in legno della struttura vicino alla canna fumaria, da cui presumibilmente è partito il rogo. Nessuna persona ferita e lievi i danni.