I postali della Cisl restano il primo sindacato in regione

Alle elezioni per il rinnovo delle Rsu/Rls svoltesi nei giorni 28 e 29 marzo 2023, il Sindacato dei Postali della CISL (SLP) si è confermato il primo sindacato della categoria in Regione come a livello nazionale.



Si è votato nelle 14 Unità produttive del Piemonte. Gli aventi diritto al voto erano oltre 8.000 ed ha votato più del 75% dei lavoratori. La lista SLP-CISL ha ottenuto oltre il 50% dei consensi, conquistando in Regione la metà dei seggi Rsu disponibili. Il risultato è stato davvero grande, enorme in alcune realtà regionali dove abbiamo ottenuto fino all'85% dei consensi con l'assegnazione del 90% dei seggi disponibili.



Appare subito la grande adesione al voto, in tanti hanno votato, dimostrando, contrariamente a quanto avviene per le elezioni politiche che, in Poste Italiane il sindacato è importante, ha seguito, il proprio ruolo è di fatto riconosciuto. Un risultato che premia il lavoro di tutti i nostri dirigenti, quadri e rappresentanti, un risultato che riconosce il loro lavoro, la loro abnegazione, le nostre idee la nostra costante presenza sui luoghi di lavoro.



Un risultato che ora ci carica di maggiori e più gravose responsabilità in un momento complesso per la vita aziendale e per il Paese alle prese con una complicata situazione economica e con un'inflazione che sta pesantemente colpendo le famiglie italiane.



Ai tantissimi colleghi, che con il voto hanno irrobustito la fiducia nel SLP CISL, un immenso grazie ed assicuriamo loro che ci impegneremo al massimo per non deluderli.