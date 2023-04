Si è rotta una pompa del pozzo, problemi idrici a Druogno e Sasseglio

Problemi idrici anche a Druogno dove è in vigore un’ordinanza di bollitura dell’acqua nel capoluogo e nella frazione di Sasseglio.

“Si è verificato un guasto al sistema di pompaggio che porta acqua potabile dal pozzo all’acquedotto comunale del capoluogo e sono in corso i lavoro di sostituzione della pompa danneggiata che potrebbero causare la presenza di impurità nell’acqua potabile. Per questo motivo – spiega il sindaco Marco Zanoletti – vige l’obbligo di bollitura dell’acqua per scopi alimentari".