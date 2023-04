A Domobianca365 il Dis...ability Camp della Fulgor con il supporto dello Studio Abc

Un motivo in più per esserci. Venerdì sera alle 21.15 scattano i play-off di serie D con la gara uno della semifinale tra Paracchini Expo Foma e Cestistica Domodossola.



E come spesso accade la Fulgor, con la sponda della Associazione Kenzio Bellotti, ha deciso di sostenere una importante iniziativa benefica. L'incasso di tutte le partite dei play-off giocati dalla squadra di coach Lodetti servirà per finanziare la prima edizione del Fulgor Dis...ability Camp, in programma a Domobianca365, sponsor della Paffoni, dal 21 al 25 agosto.

Grazie alla fondamentale collaborazione dell'equipe specializzata dello Studio Specialistico Abc di Domodossola, con il supporto di professionisti esperti e degli atleti della Paffoni, le strutture del Lusentino ospiteranno ragazzi con bisogni speciali e le loro famiglie, divisi in due gruppi.

Per loro la possibilità di vivere per tre giorni e due notti ciascuno una mini vacanza immersi nella natura con un programma di attività organizzate ad hoc. Per finanziare questo progetto, l'ingresso alle partite dei play-off di serie D sarà ad offerta minima di 5 euro, con ingresso gratuito per i ragazzi sotto i 20 anni.

"L'idea ci è piaciuta e va nel solco che la società ha intrapreso da anni, grazie alla Akb - sottolinea don Angelo Nigro, presidente della Paffoni - : noi vogliamo fare delle cose concrete per chi è meno fortunato e per chi ha bisogno di aiuto. Lo facciamo perchè ci crediamo e perchè per fortuna ci sono persone e aziende che ci supportano: credo che per i ragazzi e le loro famiglie questa esperienza sarà un condensato di emozioni uniche. Quindi grazie allo Studio Abc e a Domobianca per la vicinanza alla nostra società".