Idrablu: “Tubazione per portare acqua a Cisore da Monteossolano soluzione non praticabile”

“La notevole scarsità di piogge che ha caratterizzato l’autunno e l’inverno 2022-2023 ha provocato una sensibile riduzione delle risorse idriche disponibili. Se si considera poi che già nel 2022 si era registrata una diminuzione consistente delle precipitazioni superiore al 50% rispetto alla serie storica registrata a partire dagli anni novanta, si può facilmente comprendere l’anomalia climatica in atto che sta interessando il nostro territorio. In particolare le captazioni idriche che maggiormente stanno risentendo di questa situazione e che preoccupano soprattutto in previsione dell’andamento delle portate estive, sono quelle relative alle sorgenti montane, penalizzate dalla scarsità di precipitazioni nevose ad alta quota. In tale scenario Idrablu ha realizzato una serie di interventi finalizzati ad evitare per quanto possibile limitazioni orarie nella distribuzione di acqua potabile all’utenza.

Nel caso specifico della frazione Cisore in comune di Domodossola il completo esaurimento della sorgente dedicata ha reso necessario il ricorso al rifornimento sostitutivo tramite autobotti.

La soluzione prospettata dai frazionisti nell’articolo pubblicato il 10 aprile scorso sul sito web Ossolanews.it, che prevederebbe la realizzazione di una tubazione per trasferire acqua a Cisore da Monteossolano, come già ampiamente spiegato agli stessi nel corso di una recente riunione tenutasi presso le scuole di Cisore, non risulta praticabile, stante la scarsità di risorsa disponibile in frazione Monteossolano, non sufficiente ad alimentare anche la frazione Cisore.

Per contro Idrablu sta realizzando un impianto di sollevamento che consenta di alimentare la frazione prelevando l’acqua dalla rete di Domodossola, con una soluzione analoga a quella già adottata per Vagna.

Per quanto riguarda la ruggine che sarebbe stata riscontrata per un breve lasso di tempo, la stessa è conseguenza dell'effetto delle variazioni di pressione sulle tubazioni che costituiscono la rete di distribuzione a causa delle operazioni di alimentazione della stessa tramite autobotte. Tanto era doveroso precisare in relazione all’articolo pubblicato.

In tale contesto si ritiene tuttavia di fondamentale importanza, oltre alle attività tecniche messe in campo da Idrablu per fronteggiare la particolare situazione di carenza idrica e per prevenire eventuali limitazioni dell’erogazione idrica nel caso dovesse prolungarsi il periodo di siccità, la collaborazione attiva della cittadinanza, invitata ad utilizzare l’acqua in modo consapevole, attento e parsimonioso evitando inutili sprechi, quali utilizzo della risorsa per innaffiare orti e giardini, il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, il lavaggio domestico di veicoli ed il riempimento di piscine”.

Così Idrablu spa in una nota inviata al nostro giornale in merito all'articolo pubblicato da Ossolanews il 10 aprile.