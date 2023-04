'Penna Bianca Camicia Rossa', un libro dedicato a Ugo Nino

In prossimità delle celebrazioni del 25 Aprile, venerdì 14 alla biblioteca Contini sarà presentato alle 17.30 il libro 'Penna Bianca Camicia Rossa'.

Il testo è dedicato a Ugo Nino, nato a Villadossola, ufficiale del Genio Alpino e poi della Divisione Garibaldi dell’Esercito Italiano operante nell’allora Jugoslavia durante la lotta di Liberazione, pluridecorato al valor militare e, nel dopoguerra, figura impegnata nel volontariato e in attività a favore del territorio ossolano.

A raccontarne la vita in sala interverranno l'autore del libro e studioso di storia militare e della Resistenza Pier Antonio Ragozza e Raffaele Fattalini, promotore della pubblicazione e curatore della postfazione.

“La presentazione del volume, che ha avuto il patrocinio della Sezione di Domodossola dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, sarà un’occasione preziosa per conoscere meglio una personalità di rilievo per il nostro territorio come quella del Tenente Colonello Ugo Nino, che ha avuto un ruolo significativo in una pagina importante e sempre attuale della nostra storia” sottolineano dalla biblioteca.