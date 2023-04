Matteo Lancini inaugura il ciclo di incontri sul mondo degli adolescenti

Tre incontri dedicati al mondo degli adolescenti: è il nuovo capitolo del progetto 'Tutti in campo', promosso dall'Oratorio San Domenico Savio di Villadossola.

Mentre continuano i lavori di riqualificazione degli spazi esterni, le prossime settimane saranno dedicate anche al percorso di formazione rivolto agli adulti, dal titolo “Nuove normalità e nuovi disagi degli adolescenti odierni”.

«'Tutti in campo' è un progetto che si prende cura delle strutture e degli edifici, certo, ma vuole essere soprattutto un'opportunità di formazione e di crescita – sottolinea don Alberto Andrini, coadiutore di Villadossola, responsabile del progetto insieme ai ragazzi e alle ragazze dell'Oratorio -. Abbiamo avviato alcuni percorsi di formazione per i preadolescenti e gli adolescenti, che si sono svolti nelle scorse settimane; questo percorso è invece stato pensato per offrire un'occasione di riflessione e di dialogo agli adulti, che si trovano quotidianamente a vivere la relazione con i giovani, come genitori o come insegnanti ed educatori: le tre serate sono realizzate in collaborazione con l'Associazione Minotauro di Milano.»

Il primo dei tre incontri, dal titolo “Essere preadolescenti e adolescenti nell’epoca della fragilità adulta”, è in programma martedì 18 aprile: sarà affrontato dallo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, Presidente della Fondazione “Minotauro”. Docente presso l’Università Milano-Bicocca e presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica di Milano, Lancini è autore di numerose pubblicazioni sull’adolescenza, di cui le più recenti sono L’età tradita. Oltre i luoghi comuni sugli adolescenti (Raffaello Cortina, 2021); Figli di internet. Come aiutarli a crescere tra narcisismo, sexting, cyberbullismo e ritiro sociale (insieme a Loredana Cirillo per la Erickson) e Cosa serve ai nostri ragazzi. I nuovi adolescenti spiegati ai genitori, agli insegnanti, agli adulti (Utet 2020).

Giovedì 4 maggio si parlerà di “Adolescenti in internet: social e videogiochi tra normalità e dipendenza” con Tommaso Zanella, psicologo e psicoterapeuta, socio e docente dell'Istituto Minotauro, coordinatore del master in psicologia dei nuovi media “Prevenzione e trattamento delle dipendenze da internet in adolescenza”. Zanella, che è docente anche presso la Sigmund Freud University e cultore della materia presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca e l’Università Cattolica di Milano, è coautore con Matteo Lancini del libro L'adolescente. Psicopatologia e psicoterapia evolutiva (Cortina 2020).

Mercoledì 17 maggio il tema “Adolescenti e nuovi modelli identificativi: Manga, anime e serie TV” sarà trattato da Laura Turuani, psicologa e psicoterapeuta, socia e docente presso la scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica dell'adolescente e del giovane adulto del Minotauro. Turuani, che ha insegnato presso l'Università degli Studi di Padova e presso l'Insubria di Varese, si occupa di adolescenti e di adulti nell'area della clinica, della ricerca e della formazione. Tra le sue pubblicazioni Nuovi principi e principesse, identità di genere e stereotipi nei cartoni animati (FrancoAngeli 2020) e Mamme avatar (Bur, 2015); è coautrice anche del più recente Prove di futuro. I servizi socio-educativi e le scuole di fronte a sfide complesse e possibilità di trasformazione (Zeroseiup 2021).

Tutti gli incontri si svolgeranno presso l'Auditorium delle scuole medie Bagnolini (via Boldrini 28 Villadossola) con inizio alle ore 21.

Gli incontri sono validi come aggiornamento per i docenti (iscrizioni sulla piattaforma S.O.F.I.A. selezionando il corso “ In-comprensioni parallele”).