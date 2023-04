Montecrestese, una residente segnala disagi per ritirare una raccomandata in Posta: "Otto giorni di attesa"

Avviso di giacenza per una raccomandata, ma non può ritirarla prima di 8 giorni. A raccontarci il disguido che ha passato è una donna di Montecrestese. “Venerdì 14 aprile alle ore 1537 mi viene lasciato nella buca delle lettere un avviso di giacenza di una raccomandata. Vengo invitata, visto che non ero in casa al momento della consegna, a presentarmi presso l ufficio postale di Montecrestese per effettuare il ritiro della raccomandata” ci racconta la donna.

“Con mio disappunto vedo che la prima data utile per il ritiro è il 22 aprile, quindi 8 giorni di attesa. Sabato 15 aprile mi reco comunque all 'ufficio postale di Montecrestese per vedere di capire se si tratta di un errore. L'impiegato, con gentilezza, mi conferma che potrò avere la raccomandata soltanto a partire da giorno 22 come scritto sull'avviso” continua la donna.

“lunedì 17 aprile, telefono a Verbania (da cui dipende l'ufficio di Montecrestese) e chiedo di parlare con il dirigente. Una impiegata , anche lei gentile, dopo avere ascoltato il mio caso , mi dice che i tempi sono questi anche perché l'ufficio di Montecrestese non è aperto tutti i giorni.Faccio notare che fino al 24 aprile l'ufficio è aperto martedì, giovedì e sabato. Quindi a partire da sabato avrei potuto ritirare la raccomandata” conclude sconsolata la donna.