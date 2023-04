Mountain bikers a tutta velocità nelle vie di Prestinone: i residenti scrivono al sindaco

Residenti esasperati a Prestinone per i troppi mountain bikers che transitano a velocità eccessiva nelle stradine della frazione di Craveggia. Tanto che gli abitanti hanno chiesto al sindaco con una lettera di intervenire.

“Con la funivia che conduce alla Piana Prestinone è meta di molte centinaia di mountain bikers che sfrecciano a grande velocità nel borgo, con grave pericolo per residenti, famiglie, bambini. Sicuramente prima o poi ci saranno degli incidenti” spiega per conto di molti residenti Rosanna Tonzi a Ossolanews.

“La circostanza è tanto più sconcertante in quanto visto che la piantina della Piana, non prevede ci mancherebbe che una pista lo preveda- che si attraversi il borgo. È infatti disponibile un percorso alternativo per non creare disagi e non mettere a rischio l'incolumità degli abitanti” sottolinea la lettrice.

Di seguito la lettera inviata al sindaco di Craveggia Paolo Giovanola.

Egregio signor sindaco,

siamo letteralmente esasperati. Ancora una volta le segnaliamo il problema che più e più volte abbiamo sollevato invano.

Ma questa volta la avvertiamo che, in assenza di suoi solleciti e risolutivi provvedimenti, sarà nostra cura rivolgerci alla magistratura. Come lei ben sa, la frazione di Prestinone, è attraversata da centinaia di Mountain bikers che scendono dalla Piana e che sfrecciano a grande velocità lungo la via e fin dentro i vicoli della frazione stessa (via Severino Ferraris), mettendo in grave pericolo residenti, famiglie, bambini e se stessi. Nei giorni di Pasqua la situazione si è fatta insostenibile e ad altissimo rischio.

È facile immaginare quel che ci attende nella prossima stagione estiva. Chi conosce la frazione, salvo non sia un irresponsabile - e si suppone lei più di ogni altro -, dovrebbe essere consapevole che gravi incidenti sono più che prevedibili. Non è una ipotesi, ma una certezza. La situazione è ancor più sconcertante se si considera che dalla piantina sul sito della Piana risulta ovviamente - appunto un’ovvietà! - che la pista Mountain bike non attraversa il paese.

Questa nostra missiva vale anche allo scopo di mettere a verbale che riterremo sin d’ora responsabile lei e la sua amministrazione di gravi episodi che, ripetiamo, diamo per sicuri. Vi sono tutti gli estremi per ravvisare una palese omissione di atti d’ufficio.

L’incolumità delle persone vale più di qualsiasi interesse di natura privata.

Abitanti di Prestinone