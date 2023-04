La Cestistica batte la Paracchini Expo Foma in gara 2

Ancora una bella cornice di pubblico per gara due della semifinale play off tra Paracchini Expo Foma e Cestistica. Inizio tutto nel segno di Lo Basso, che ne mette 8 in fila per il primo allungo. Subito tensione, con qualche fischio un po’ casalingo che provoca i tecnici a Trionfo e Frank. Il secondo quintetto ossolano risponde presente, Bellia colpisce due volte dall’arco e Domo arriva a meno 1. Puppieni regala energia e verve alla Fulgor che al 10’ guida 22/18

Cambia inerzia nel secondo quarto: sale in cattedra Carusi, con la cooperazione di Maglio e la Cestistica mette la freccia. Il vantaggio granata arriva fino ad un massimo di 6 punti: dalla lunetta Donaddio e Lo Basso dimezzano il margine per il 31/34 dell’intervallo lungo.

Rottura prolungata in attacco per Domo in avvio di terzo quarto, mentre per la Paracchini Expo Foma il protagonista indiscusso e’ Guala, che segna da ogni posizione e propizia il nuovo allungo cusiano fino al 49/42. La reazione granata non tarda ad arrivare, Carusi e Frank portano Domo fino al 49/47 del 30’

Ultimo quarto che vede il ribaltone: Cerutti e’ ispirato come nelle serate migliori, le sue giocate sono il fattore del match. Il duello con Picazio e’ da categoria superiore: nuovo sorpasso di Omegna con Donaddio in contropiede, ma Carusi rifirma il sorpasso. La Fulgor sbaglia, la Cestistica no e sbanca con merito il Palabagnella 58/64. La serie e’ sull’1-1 ed ora di sposta al Palaraccagni