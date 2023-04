Lavori di manutenzione, chiuso il tunnel di Gamsen sulla A9

Chiuso per quattro notti il tunnel di Gamsen, sulla A9 in Vallese. Saranno eseguiti i lavori di pulizia e manutenzione della galleria sui dispositivi di sicurezza e quindi il tratto tra Visp-Ost e Brig-Glis sarà chiuso di notte. ‘’Come tutte le gallerie stradali nazionali – spiega l’ufficio federale delle strade - le gallerie della A9 sono dotate di sistemi complessi come il rilevamento degli eventi, che rileva automaticamente un incendio o un veicolo in panne e innesca le opportune reazioni. Per garantire che questi sistemi siano sempre funzionanti e che sia sempre garantita una buona visuale all'interno del tunnel, è necessario eseguire regolarmente lavori di pulizia e manutenzione’’.

Pertanto in direzione da Visp-Ost a Brig-Glis il tunnel sarà chiuso per 4 notti: 24-25, 25-26. 26-27 e 27-28. Aprile, dalle 20:00 alle 5:00. Il traffico viene deviato sulla strada cantonale.

Successivamente la chiusura riguarderà il tratto in direzione opposta, da Brig-Glis a Visp-Ost, nelle notti 8-9, 9-10, 10-11 e 11-12 Maggio dalle 20:00 alle 5:00.