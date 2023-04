Agricoltori e allevatori vigezzini in assemblea

Associazione Agricoltori Allevatori valle Vigezzo in assemblea mercoledì 26 aprile, alle 7 in prima convocazione e in seconda alle 21.

All'ordine del giorno nella sede dell’Unione montana Valle Vigezzo di Santa Maria Maggiore: il tesseramento 2023; lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente; approvazione bilanci consuntivo e di previsione 2023; rinnovo delle cariche sociali; nomina dei componenti del consiglio direttivo.

Potranno prendere parte alla seduta i soci in regola con il versamento della quota sociale 2023 di 25 euro.