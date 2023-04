Schianto sulla 337 a Coimo, ferito un automobilista

Alle 17 circa di questo pomeriggio i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola sono intervenuti per un incidente stradale sulla strada 337 nel comune di Druogno, in località Coimo.

Un'auto, per cause da accertare, è uscita improvvisamente fuori strada e ha urtato la roccia a monte finendo sulla corsia opposta. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno estratto il conducente ferito per trasportarlo in ospedale, e i carabinieri.

La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario alla messa in sicurezza della carreggiata.