Morte di Alessio Ghersi, nelle prossime ore il conferimento dell'incarico per l'autopsia

"Nelle prossime ore sarà conferito l'incarico per l'autopsia, mentre il passo successivo sarà quello di affidare una consulenza tecnica per capire le cause dell'incidente". Lo ha detto, all'Ansa, il Procuratore di Udine, Massimo Lia, che indaga sull'incidente aereo costato la vita al capitano delle Frecce Tricolore Alessio Ghersi e a Sante Ciaccia.

"In questi giorni - ha aggiunto Lia - proseguono anche le acquisizioni documentali per verificare ogni aspetto della vicenda, dalle manutenzioni alle rotte seguite".