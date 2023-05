Anche allo 'Spezia' la Notte Nazionale del Liceo Classico

C'è anche lo Spezia di Domodossola tra i 355 istituti che venerdì 5 maggio partecipano alla nona edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico.

L’iniziativa sarà preceduta alle 17 dalla premiazione del concorso fotografico bandito in occasione del 50° anniversario di fondazione del liceo Giorgio Spezia, mentre la Notte Nazionale comincerà, come in tutta Italia, alle 18.

“Sono diverse proposte preparate con impegno e un pizzico di ironia dagli studenti e dalle studentesse di tutte le classi del liceo domese -sottolineano dalla scuola-. La prima Classico proporrà una pièce intitolata 'Alla più bella', mentre gli alunni e le alunne di Seconda ci condurranno nel 'Forum Virgiliano', per dirimere finalmente un’annosa questione, che ha lasciato insonni generazioni di studenti. La Terza Classico si cimenterà nella rivisitazione del 'Miles gloriosus', una commedia di Plauto capace di far divertire ancora oggi, mentre i compagni di Quarta saranno impegnati nella proposta di 'Storia di un’anima: Catullo'”.

Per garantire al pubblico la possibilità di assistere a tutte le proposte delle classi, sono previste più repliche dello stesso evento. Ad arricchire il programma della serata saranno anche la conferenza del dirigente scolastico Pierantonio Ragozza, dedicata quest’anno al tema “Si vis pacem, para bellum: non è vero!”, e l’intrattenimento musicale a cura della Spezialband. La manifestazione si concluderà alle 22.