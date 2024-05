Bognanco: "Una grande collaborazione per garantire la sicurezza dei cittadini"

Sono trascorsi ormai diversi giorni da quando una frana ha completamente bloccato la Val Bognanco: dal 13 maggio i residenti e alcuni turisti sono isolati, in attesa che la strada venga messa in sicurezza e torni così percorribili. “Cittadini modello, a cui va fatto un plauso”, sottolinea il vicesindaco di Bognanco Fabrizio Maccagno “per l’impegno e la diligenza che stanno dimostrando in questa situazione”.

Per garantire agli stessi cittadini i servizi essenziali, il comune si è fin da subito messo all’opera per attivare protocolli di sicurezza e presidi, costantemente monitorati dallo stesso vicesindaco e dal sindaco Mauro Valentini. “Abbiamo subito attivato un presidio sanitario del 118”, spiega Maccagno. “Nelle ore diurne con infermieri e in orario notturno con i medici”. Inoltre, la Protezione Civile assicura l’approvvigionamento di farmaci: “I cittadini possono prenotare le medicine in farmacia, che vengono poi ritirate dagli uomini della Protezione Civile e portate ai residenti tramite il sentiero pedonale. È attivo anche un servizio dell’Asl che permette di consegnare, sempre tramite la Protezione Civile, i farmaci da ospedale, di cui alcuni cittadini potrebbero necessitare.

“Abbiamo anche un presidio mobile dei Vigili del Fuoco - prosegue il vicesindaco – grazie alla collaborazione della stazione di Domodossola: in questa situazione di emergenza, i camion del comune sono stati trasformati in camion dei pompieri, che possono intervenire in qualunque momento”.

Ottima organizzazione anche per quanto riguarda l’approvvigionamento dei generi alimentari. Al momento, in paese è rimasto aperto un negozio di alimentari – insieme ad altre due attività commerciali – che rifornisce l’intera comunità. Proprio questo negozio, nella mattinata di domani riceverà un rifornimento tramite un elicottero, che scaricherà gli alimenti.

Una soluzione è stata trovata anche per il trasporto di bambini e ragazzi che devono raggiungere le scuole: “Uno scuolabus li recupera in paese e li porta fino a Torno”, spiega Maccagno. “Da lì percorrono il sentiero a piedi fino a Barro, da dove vengono poi accompagnati a scuola ancora una volta grazie ai volontari della Protezione Civile e all'autista Dario”.

Nonostante il periodo di grande difficoltà, la comunità di Bognanco non perde l’ottimismo. "Siamo molto fiduciosi – commenta ancora il vicesindaco – nell’operato della Provincia. Il comune e il sindaco Valentini sono costantemente in contatto con tutti gli enti: si è creata un’ottima collaborazione che permette di far funzionare l’intera macchina organizzativa. Siamo quotidianamente al lavoro, tramite un tavolo tecnico, con il presidente della Provincia Alessandro Lana, i tecnici, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, il 118 e tutti gli enti che ci stanno aiutando”.

Il comune di Bognanco comunica, inoltre, che sono disponibili tre numeri di telefono della Protezione Civile, che la cittadinanza può contattare in qualunque momento per comunicare qualsiasi necessità. Questi i numeri: 0323-497466 (Sede Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Vco), 3386691692 (Sassi Angelica, consigliere) e 3317554752 (Cotti Francesco, presidente). Anche il vicesindaco Fabrizio Maccagno mette a disposizione h24 il proprio numero personale, 3475091988.