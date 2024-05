Enaip Piemonte e Nodo Group insieme per un corso di formazione per psicologi

Enaip Piemonte e il Nodo Group insieme per la formazione continua degli psicologi. Sancito in Piemonte un accordo tra la più grande agenzia formativa della Regione, che da più 60 anni opera nel settore della formazione professionale per giovani, per adulti e per imprese, e l’impresa sociale leader nella formazione, ricerca e consulenza in ambito psicologico e psicanalitico.

Insieme, progetteranno ed erogheranno attività formative online, per psicologi e professionisti dell’area socio-sanitaria, allo scopo di aggiornare continuamente e sistematicamente le conoscenze, abilità e competenze dei professionisti del settore, rilasciando crediti ECM.

Il programma di formazione non si limita a formare psicologi ma è aperto anche a manager di aziende, dirigenti scolastici e direttori della formazione, dei consorzi, del terzo settore. Un pacchetto di 50 ore complessive, da ottobre a dicembre 2024, suddivise in 5 corsi da 10 ore ciascuno, che possono essere acquistati anche singolarmente. Questi i corsi disponibili: “L’organizzazione nascosta: aree illuminate e zone d’ombra” (10 ore); “Il continuum autorità/potere nella realtà sociale e nella vita psichica” (10 ore); “Le organizzazioni come sistemi culturali complessi” (10 ore); “Per una psicologia clinica del lavoro e delle organizzazioni ad orientamento sistemico-psicodinamica: contesi applicativi emergenti e opportunità di intervento” (10 ore); “Il disagio organizzativo: quale tipologia di interventi a favore del cambiamento e del benessere organizzativo” (10 ore).

“Siamo orgogliosi di questa collaborazione”, racconta Alberto Migliore, Responsabile per Enaip Piemonte delle attività. “Offriremo agli psicologi e ai professionisti, in particolare a chi si occupa di benessere organizzativo e psicologia del lavoro, un ampio ventaglio di corsi, su diverse tematiche, quali: la consulenza organizzativa, la prevenzione dello stress e del burn-out, le dinamiche relazionali nei luoghi di lavoro, l’executive coaching, l’osservazione istituzionale, il management nelle aziende sanitarie e nelle imprese sociali, le cure primarie e i gruppi Balint, il Social Dreaming e molto altro ancora. Metteremo a disposizione la nostra esperienza decennale nella progettazione ed erogazione di percorsi formativi, forti di una partnership che ci permetterà di avere come docenti i migliori psicologi e psicoterapeuti italiani”.